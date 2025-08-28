Der Auer Baggersee ist der beliebteste Badesee in Schwaben

Mit riesigem Abstand gewann der Auer Badesee in Illertissen den Titel „Schwabens beliebtester Badesee“. Der Radiosender Donau 3 FM hatte zu diesem Thema eine Umfrage gemacht, bei der alle Hörerinnen und Hören abstimmen konnten. Das Ergebnis ist mehr als eindeutig.

Ganze 62 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer halten den Badesee im Illertisser Stadtteil Au für ihren Favoriten. Auf Platz zwei folgt der Vöhringer Badesee, der nur noch neun Prozent der Stimmen erhielt. Dahinter kommt mit acht Prozent der Erbacher Badesee. Auf Platz vier rangieren die Filzinger Seen aus Altenstadt.

Das macht den Auer Badesee in Illertissen so beliebt

Mit einer großen Liegefläche und guter Wasserqualität lockt der See an heißen Tagen über tausend Menschen täglich nach Au. Die Erholungsanlage bietet einen Spielplatz für Kinder sowie einen abgetrennten Bereich mit niedriger Wassertiefe, weshalb sie für Familien attraktiv ist.

Mit einem Beachvolleyballplatz, einem Basketballkorb und einer Tischtennisplatte können sich die Besucher auch sportlich betätigen. Im Wasser können Badegäste auf schwimmende Plattformen aus Holz klettern und wieder in das Nass springen. Ein Foodtruck sorgt hier seit 2024 für Verpflegung. Wie auf dem Instagram-Account der Stadt Illertissen und Donau 3 FM zu sehen ist, nahm Bürgermeister Jürgen Eisen auch Vorort die Auszeichnung des Radiosenders erfreut entgegen. (dth)