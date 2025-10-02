Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Der Elternbeirat hat das neue Mobiliar finanziert.

Illertissen

Neue Möbel für die Cafeteria der Johannes-von La Salle-Realschule

Eine schöne Aufwertung des Pausenbereichs.
Von Adrienne Mensch
    • |
    • |
    • |
    Das Bild zeigt Vertreter des Elternbeirats, der Schulleitung und Schüler der 9c.
    Das Bild zeigt Vertreter des Elternbeirats, der Schulleitung und Schüler der 9c. Foto: Christian Cohen

    Zum Start des neuen Schuljahres konnte der Bereich beim Pausenverkauf in der Johannes-von La Salle-Realschule aufgewertet werden. Angeschafft wurden stabile und optisch ansprechende Hocker, Hochbänke und Hochtische. Die Finanzierung der neuen Möbel erfolgte dankenswerterweise komplett durch den Elternbeirat. Auf dem Foto freuen sich Frau Wiker-Wohlhöfler und Frau Gleixner vom Elternbeirat (links), die Schulleitung mit Frau Mayer und Herrn Hubert (rechts) und einige Schülerinnen und Schüler der 9c über das schicke neue Mobiliar.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden