Neue Möbel für die Cafeteria der Johannes-von La Salle-Realschule

Zum Start des neuen Schuljahres konnte der Bereich beim Pausenverkauf in der Johannes-von La Salle-Realschule aufgewertet werden. Angeschafft wurden stabile und optisch ansprechende Hocker, Hochbänke und Hochtische. Die Finanzierung der neuen Möbel erfolgte dankenswerterweise komplett durch den Elternbeirat. Auf dem Foto freuen sich Frau Wiker-Wohlhöfler und Frau Gleixner vom Elternbeirat (links), die Schulleitung mit Frau Mayer und Herrn Hubert (rechts) und einige Schülerinnen und Schüler der 9c über das schicke neue Mobiliar.

