Der erste Stadelflohmarkt im Illertisser Stadteil Au war „ein voller Erfolg“

Erstmals hat im Kulturringstadel in Au ein Stadelflohmarkt stattgefunden. Am Samstag, 6. September 2025, konnten Besucherinnen und Besucher durch rund 25 Stände stöbern. Ins Leben gerufen wurde der Stadelflohmarkt von Carola Holl und Irmgardt Fröhlich. Laut Organisatorin Holl war er „ein voller Erfolg“. Sie sei von den Besucherzahlen „positiv überrascht“ gewesen, sagt sie.

Dem Illertisser Hospitz und dem Kindergarten in Au wurden Teile der Einnahmen gespendet

20 Prozent aller Einnahmen wurden anschließend gespendet. Das Illertisser Hospitz und der Kindergarten in Au erhalten von den Veranstalterinnen jeweils 500 Euro. Das Geld sei „schon unterwegs“, sagt Holl. Während der Planung hatten sich Holl und Fröhlich mit dem Kulturring in Verbindung gesetzt. Dieser habe ihnen den Kulturringstadel für den Flohmarkt zur Verfügung gestellt, berichtet Holl. Sie möchte sich deshalb beim Kulturring sowie bei allen Mitwirkenden und Helfenden für die Unterstützung bedanken.

Im kommenden Jahr soll es wieder einen Stadelflohmarkt in Au geben

Beim Flohmarkt gab es Holl zufolge Spielzeug, Kindersachen, Kleidung, Dekoartikel, Elektroartikel und mehr. Kaffee und Kuchen wurde ebenfalls gegen eine Spende angeboten. Im Jahr 2026 soll es zu einem ähnlichen Datum den zweiten Stadelflohmarkt im Auer Kulturringstadel geben, verrät Holl.