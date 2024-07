Der FV Illertissen verdient sich trotzdem Applaus

Mit einem torlosen Unentschieden endete am Freitagabend das Spitzenspiel der bayerischen Fußball-Regionalliga zwischen der Zweitvertretung des FC Augsburg und dem FV Illertissen. Für den waren es eher zwei verlorene Punkte, denn Illertissen hatte eindeutig die zahlreicheren und besseren Möglichkeiten. Das sah auch Trainer Holger Bachthaler so: „Es ist ärgerlich, dass wir nur einen Punkt mitnehmen. Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel dann auch dominiert. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben insgesamt eine sehr gute Leistung gezeigt.“ Sein Augsburger Kollege Tobias Strobl sah es ähnlich: „In dem einen oder anderen Moment hatten wir einen guten Torwart und auch Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten.“

Die Illertisser hatten es sich also ein wenig selbst zuzuschreiben, dass es nicht zu einem Sieg reichte. Bereits in der Anfangsphase hatten sie hervorragende Möglichkeiten. Doch Tobias Rühle lenkte den Ball nach einer Flanke von Nico Fundel am Fünfmeterraum im Fallen übers Tor (11.) und Maximilian Neuberger traf wenig später (20.) nach einem Eckball nur die Latte. Von den Gastgebern kam in der Offensive in dieser Phase kaum etwas, weil die Illertisser auch überhaupt nichts zuließen. Nach einer weiteren guten Möglichkeit für Rühle und mehreren guten Kombinationen des FVI, bei denen oft nur eine Kleinigkeit zu einem Treffer fehlte, konnte der Augsburger Bundesliga-Nachwuchs mit dem torlosen Halbzeitstand sehr zufrieden sein.

Viele gute Möglichkeiten für den FV Illertissen

Das Bild änderte sich in der zweiten Hälfte nur wenig, die Illertisser hatten weiterhin gute Möglichkeiten. So scheiterte Milos Cocic an einem Abwehrbein (53.) und Furkan Kircicek vergab in der 57. Minute eine hundertprozentige Möglichkeit. Er schaufelte den Ball nach einer scharfen Hereingabe wenige Meter vor dem Tor im Fallen übers Gehäuse. Es ging so weiter: Tobias Rühle brachte den Ball in Tornähe nicht richtig unter Kontrolle (62.) und der für ihn eingewechselte Franz Helmer wurde, allein aufs Tor zulaufend, im letzten Moment gebremst

Beinahe hätten die Augsburger in der Schlussphase den Spielverlauf auf den Kopf gestellt, denn Juan Cabrera traf nur das Außennetz (80.) und Moritz Kaube scheiterte am glänzend reagierenden Torhüter Markus Ponath.

FV Illertissen: Ponath – Zeller, Jürgensen, Neuberger – Udogu, Pudic (73. Vochatzer), Kilic (87. Sejdovic), Cocic (84. Pfaumann), Fundel – Kircicek (69. Milic), Rühle (64. Helmer).