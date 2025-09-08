Von Phonogeräten und Knabenbekleidung: Diese Geschäfte prägten den Illertisser Einzelhandel in der Nachkriegszeit

Illertissen ist keine organisch gewachsene mittelalterliche Stadt. Der ehemalige Markt, seit 1430 bestehend, wurde erst 1954 durch die Erhebung zur Stadt sozusagen geadelt. Dass die Kommune heute die Ansprüche eines Mittelzentrums zwischen Ulm/Neu-Ulm und Memmingen erfüllt, wird keiner ernsthaft bestreiten: Die Vöhlinstadt ist dominiert von Industrie und Handel. Doch wie sah es vor gut 70 Jahren aus? Welche Läden und Angebote warben in den ersten Nachkriegsjahren um den Kunden? Welche Produkte durften sich noch stolz „made in Illertissen“ nennen? Eine Spurensuche anhand eines alten Adressbuchs.
Illertissen
