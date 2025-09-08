Icon Menü
Der Illertisser Einzelhandel der Nachkriegszeit: Ein Blick auf Läden und Produkte

Illertissen

Von Phonogeräten und Knabenbekleidung: Diese Geschäfte prägten den Illertisser Einzelhandel in der Nachkriegszeit

Heute ist der Illertisser Einzelhandel ein regionaler Magnet, schon in den Nachkriegsjahren nutzten Kaufleute das Potenzial. Was die Stadt zu bieten hatte.
Von Ralph Manhalter
    Die Hauptstraße mit Blick auf das Vöhlinschloss in der Nachkriegszeit. Schon in jenen Jahren nutzten Kaufleute das Potenzial der Stadt.
    Die Hauptstraße mit Blick auf das Vöhlinschloss in der Nachkriegszeit. Schon in jenen Jahren nutzten Kaufleute das Potenzial der Stadt. Foto: Ralph Manhalter (Repro)

    Illertissen ist keine organisch gewachsene mittelalterliche Stadt. Der ehemalige Markt, seit 1430 bestehend, wurde erst 1954 durch die Erhebung zur Stadt sozusagen geadelt. Dass die Kommune heute die Ansprüche eines Mittelzentrums zwischen Ulm/Neu-Ulm und Memmingen erfüllt, wird keiner ernsthaft bestreiten: Die Vöhlinstadt ist dominiert von Industrie und Handel. Doch wie sah es vor gut 70 Jahren aus? Welche Läden und Angebote warben in den ersten Nachkriegsjahren um den Kunden? Welche Produkte durften sich noch stolz „made in Illertissen“ nennen? Eine Spurensuche anhand eines alten Adressbuchs.

