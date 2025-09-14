Der Ökomarkt in Roggenburg feiert 2025 ein Jubiläum

Ruhig, familiär, freundlich – mit diesen Adjektiven beschreibt Annika Stucke vom Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur das Ambiente des Roggenburger Ökomarktes. Dieser, angesiedelt in der historischen Kulisse des Klosters, feiert heuer ein Jubiläum: Am Samstag, 20. September, findet dessen 25. Auflage statt. Als Mitveranstalter ist, wie gewohnt, der Bund Naturschutz, Kreisgruppe Neu-Ulm/Weißenhorn, mit an Bord. Besonderes Zuckerl dieses Mal: Beim Einlass gibt’s eine kleine Aufmerksamkeit für die Besucherinnen und Besucher.

Erwartet werden laut Ankündigung auch in diesem Jahr wieder rund 80 Ausstellerinnen und Aussteller, die von 10 bis 17 Uhr im Prälatenhof und im Kastaniengarten des Klosters Bio-Produkte aus der Region – aus dem Bereich Wohnen über Essen bis zu Energieinfos – anbieten werden. Kunst und Kunsthandwerk runden das Ganze ab. Nicht zu vergessen ist die Verköstigung für das hungrige und durstige Marktpublikum, die Bio-Bauern und Brauereien übernehmen.

Imbissstände sind über das Roggenburger Klostergelände verteilt

Die Imbissstände sind nach Angaben von Annika Stucke über das Gelände verteilt zu finden. Biertischgarnituren sollen auf der Grünfläche des Prälatenhofes aufgestellt werden, wie die Mitarbeiterin des Bildungszentrums, die für die Organisation und Koordination des Ökomarktes vor Ort zuständig ist, hinzufügt. Ebenfalls werde es auch Sitzgelegenheiten im Kastaniengarten geben.

Die kleinen Gäste dürfen sich wieder auf ein eigenes Kinderprogramm freuen mit Heuhüpfburg und Basteln. Am Stand des Bildungszentrums, wo sich dieses Mal alles ums Thema „Vielfalt“ drehen wird, gibt es ebenfalls Aktivitäten für die Mädchen und Buben. Darüber hinaus würden erstmals auch zwei Kindertanzgruppen auftreten, kündigt Stucke an. Für Musik ist ihren Worten zufolge auch gesorgt.

Mittlerweile eine feste Größe im Terminkalender im Landkreis Neu-Ulm

Dass der Ökomarkt, der stets am „Tag der Regionen“ stattfindet, seit 25 Jahren eine feste Größe im Terminkalender ist, bezeichnet Annika Stucke als „gefühlt ein Erfolgskonzept.“ Es zeige, dass das Interesse der Besucherinnen und Besucher immer noch da sei, ebenso das der Ausstellenden. Um deren Auswahl kümmere sich die mit veranstaltende Kreisgruppe Neu-Ulm/Weißenhorn des Bundes Naturschutz, fügt sie hinzu. Erwähnenswert sei auch, dass Bezirkstagspräsident Martin Sailer die Schirmherrschaft des diesjährigen Ökomarktes übernommen hat.

Natürlich hofft die Organisatorin auf eine entsprechende Witterung. „Schönes Herbstwetter mit Sonne, nicht zu heiß und nicht zu kalt“, würde sie sich wünschen. „Bei gutem Wetter macht es mehr Spaß“, sagt sie.