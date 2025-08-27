Schutz vor dem Kollaps: Wie Seniorenheime und Kliniken mit Hitze umgehen

Mit steigenden Temperaturen wächst das Gesundheitsrisiko. Dehydration, Hitzeerschöpfung, Hitzekollaps – das sind nur einige der Probleme, die Menschen in heißen Sommerwochen belasten können. Besonders ältere Menschen und chronisch Kranke kämpfen mit Hitzephasen und wurden auch heuer nicht verschont. Das machen Altenheime und Krankenhäuser, um die Seniorinnen und Senioren zu schützen.
Neu-Ulm/Ulm/Weißenhorn
