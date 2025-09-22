Ein herrlicher Tag für die Vereinsmitglieder

Zahlreiche Mitglieder des Vereins für Gartenbau und Landespflege Vöhringen verbrachten einen beeindruckenden Tag im nördlichsten Oberbayern. Die Tagesfahrt führte sie nach Eichstätt, große Kreis- und Universitätsstadt sowie Bischofssitz. Nach einer fundierten Stadtführung und anschließender Mittagspause ging es nach Riedenburg zu einer Schifffahrt bei herrlichstem Wetter auf der Altmühl mit Ziel Essing. Ein unvergessliches Erlebnis für die Mitreisenden.

