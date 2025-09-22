Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Der Stadtführung in Eichstätt folgt eine Schifffahrt auf der Altmühl.

Vöhringen

Ein herrlicher Tag für die Vereinsmitglieder

Die Mitreisenden waren begeistert.
Von Herbert Walk für Verein für Gartenbau und Landespflege Vöhringen e.V.
    • |
    • |
    • |
    Die Reisegruppe.
    Die Reisegruppe. Foto: Herbert Walk

    Zahlreiche Mitglieder des Vereins für Gartenbau und Landespflege Vöhringen verbrachten einen beeindruckenden Tag im nördlichsten Oberbayern. Die Tagesfahrt führte sie nach Eichstätt, große Kreis- und Universitätsstadt sowie Bischofssitz. Nach einer fundierten Stadtführung und anschließender Mittagspause ging es nach Riedenburg zu einer Schifffahrt bei herrlichstem Wetter auf der Altmühl mit Ziel Essing. Ein unvergessliches Erlebnis für die Mitreisenden.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden