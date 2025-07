Kuriose Tat: Detektiv stellt Deo-Dieb

Probleme mit dem eigenen Körpergeruch bei den vorherrschenden hohen Temperaturen hatte offenbar ein 53-jähriger Mann am Freitag in Weißenhorn. So berichtet die Polizei: Um dem kostenlos Abhilfe zu schaffen, suchte er gegen 14.15 Uhr einen Verbrauchermarkt in der Zeisstraße auf. In einem – wie er dachte – unbeobachteten Moment nahm der Langfinger ein Deodorant aus dem Verkaufsregal und entfernte den Aufkleber mit der Artikelnummer. Daraufhin ließ er das Deo im Wert von 2,25 Euro in seiner Hosentasche verschwinden und setzte seinen Einkauf fort. Als er schließlich an der Kasse angelangt war, bezahlte er alle von ihm ausgesuchtem Artikel bis auf das Deo. Der vor Ort eingesetzte Ladendetektiv hatte den kompletten Tatablauf jedoch beobachtet und verständigte die Polizei. Da der Beschuldigte, ein georgischer Staatsbürger, über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügte, musste auf Weisung des diensthabenden Staatsanwalts ein Zustellungsbevollmächtigter benannt werden. Der 53-Jährige wurde anschließend entlassen. (AZ)

