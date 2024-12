1.700 Euro für die Stiftung „Kinder in Not“ in der Region Biberach

Peter und Julian Kohler übergeben die Spenden-Box an Herrn Riemann und Schüler Luan Roser von der Stiftung „Kinder in Not“ in der Region Biberach. Martina Niedermaier, bekannt aus dem Magazin „Die Allgäuerin“, hat bei der Hausmesse und Ladies Night der Firma Kohler natürlich einrichten aus Erolzheim den beliebten Floristik-Workshop angeboten. Die Teilnehmerinnen waren aufgefordert die Kosten für das Material in die Spenden-Box zu geben. Es kam ein toller Betrag zusammen, den die Firma Kohler gemeinsam mit Senior-Chef Peter Kohler aufgestockt hat, dessen Anteil stammt aus seiner neuen Tätigkeit als Meditationslehrer.

Die Stiftung „Kinder in Not“ hat den Auftrag, Kindern beziehungsweise deren Familien auf unbürokratische Weise finanziell unter die Arme zu greifen. Bereits 1.100 Mal konnten sie Unterstützung leisten, es helfen oft schon Beträge zwischen 100 und 500 Euro. Die Geschäftsführung der Stiftung liegt in den Händen der Caritas Biberach-Saulgau.

Das Ziel der Stiftung Kinder in Not ist es, Kindern in schwierigen Lebenslagen aus dem Landkreis Biberach zu unterstützen. Sie fördert mit individuellen Hilfen Teilhabe, eröffnet Perspektiven und lindert soziale und finanzielle Armut.

Durch Projekte wird aktiv Kinderarmut und Ausgrenzung verhindert. Unabhängig von familiärer Herkunft sollen Kinder die Möglichkeit bekommen, ihre Fähigkeiten zu entfalten und mögliche Kreisläufe zu durchbrechen. Schon zum zweiten Mal ging nach der Hausmesse der Firma Kohler natürlich einrichten die Spende an die Stiftung.

Bei der Hausmesse gibt es neben dem Floristik-Workshop die Holzpflegevorführung, das Show-Cooking, „Die Allgäuerin“ ist zu Gast, die Firma Rapunzel Naturkost bietet ihre Produkte zum Probieren an und die Chocolaterie Maya war auch dabei. Die Gäste wurden verwöhnt mit neapolitanischer Pizza, Barista Kaffee und bei der Ladies Night mit Live-Musik.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.