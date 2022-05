Zu spät gebremst: Autofahrer fährt auf der A7 in einen Lastwagen

Während eines Überholmanövers zwischen zwei Lastwagen auf der A7 kam es zu einem Unfall. Ein Autofahrer auf der Überholspur bremste zu spät.

Auf der A7 auf Höhe Dettingen ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall gekommen. Nach Angaben der Polizei überholte ein 32-Jähriger mit seinem Sattelzug einen anderen Lastwagen. Ein auf der Überholspur nachfolgender 38-jähriger Autofahrer bremste erst so spät ab, dass er dem Lastwagen auffuhr. Er wurde leicht verletzt in ein Klinikum gebracht.

Laut Aussage eines Zeugen, fuhr der Sattelzug bereits lange genug auf dem linken Fahrstreifen, sodass dem 32-Jährigen kein Vorwurf gemacht werden könne. Das Auto des 38-Jährigen musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. Der Unfallverursacher muss mit einem Verwarnungsgeld rechnen. (AZ)