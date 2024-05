Auto kracht bei Starkregen gegen die Leitplanke

Bei heftigem Niederschlag verliert ein Mann auf der Autobahn bei Dettingen an der Iller die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto wird stark beschädigt.

Ein Autofahrer hat am späten Donnerstagabend bei Starkregen auf der Autobahn bei Dettingen an der Iller die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Gegen 23.25 Uhr war der 29-Jährige nach Polizeiangaben mit seinem Wagen auf der A7 in Richtung Füssen unterwegs. Als auf Höhe Dettingen ein vorausfahrendes Auto bremste, bremste der 29-Jährige ebenfalls. Der Wagen kam dabei von der Spur ab, schleuderte erst gegen die rechte Schutzplanke und dann gegen die Mittelleitplanke. Schließlich kam das Auto mitten auf der Fahrbahn entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Unfall bei Dettingen an der Iller: Fahrer bleibt unverletzt

Glücklicherweise blieb der Fahrer dabei unverletzt. Insgesamt entstand nach Angaben der Autobahnpolizei Memmingen ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 18.000 Euro. Das Auto des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Bei der Absicherung der Unfallstelle unterstützte die Feuerwehr Erolzheim. Gegen den 29-Jährigen leiteten die Beamten der Autobahnpolizei ein Bußgeldverfahren wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ein. (AZ)