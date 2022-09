Auffahrunfall bei Dettingen führt zu Sperrung auf der A7

Ein Auto muss bei stockendem Verkehr auf der A7 bei Dettingen abbremsen. Ein nachfolgender Autofahrer bemerkt das jedoch zu spät.

Ein Auffahrunfall bei stockendem Verkehr hat am Dienstagmittag zu erheblichen Behinderungen geführt. Ein 74 Jahre alter Autofahrer war nach Angaben der Polizei gegen 12 Uhr auf der A7 in Richtung Würzburg unterwegs. Als er sich auf Höhe von Dettingen an der Iller auf dem linken Fahrstreifen befand, musste sein Vordermann bei stockendem Verkehr abbremsen, was der 74-Jährige zu spät erkannte. Er konnte deshalb ein Auffahren auf den Pkw vor ihm nicht mehr verhindern.

Die Feuerwehr Erolzheim musste beide Fahrstreifen der A7 in Richtung Norden sperren

Nach derzeitigem Ermittlungsstand, so teilt die Autobahnpolizei Memmingen weiter mit, sei bei dem Unfall der Beifahrer des 74-Jährigen eventuell leicht verletzt worden. Das bedürfe noch der weiteren Abklärung. Beide Fahrzeuge waren jedenfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf 10.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme und Bergung der beiden Autos musste die Feuerwehr Erolzheim beide Fahrstreifen für etwa eineinhalb Stunden sperren. Der Verkehr wurde währenddessen über den Seitenstreifen geleitet. (AZ)