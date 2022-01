Feuer brach im Motorraum aus: Auto brennt auf der A7 aus

Ein Auto ist auf der A7 bei Dettingen in Brand geraten. Der Fahrer und Ersthelfer versuchten noch, die Flammen zu löschen - vergeblich.

Ein Auto ist am Montagabend auf der A7 bei Dettingen ausgebrannt. Menschen wurden keine verletzt. Wie die Autobahnpolizei Memmingen berichtet, war ein 55-jähriger Mann gegen 21 Uhr in Richtung Würzburg unterwegs, als er plötzlich Brandgeruch wahrnahm. Er hielt unverzüglich auf dem Seitenstreifen an und öffnete die Motorhaube. Im Motorraum brannte es bereits. Zusammen mit Ersthelfern versuchte der 55-Jährige noch, die Flammen zu löschen, es gelang ihnen jedoch nicht. Erst die alarmierten Feuerwehr Erolzheim schaffte es, den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Autobrand auf A7: Schaden wird auf 3500 Euro geschätzt

Der Schaden an dem völlig ausgebrannten Auto und an der Fahrbahndecke, die durch die starke Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen wurde, wird auf insgesamt etwa 3500 Euro geschätzt. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt. Zur Absicherung des Einsatzorts und Bergung des Fahrzeugs waren der rechte Fahrstreifen und der Pannenstreifen für knapp zwei Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde in dieser Zeit über die Überholspur geleitet. (AZ)