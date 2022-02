Dettingen an der Iller

10:51 Uhr

Gartenhütte steht in Dettingen in Flammen

Eine Gartenhütte hat am Sonntag in Dettingen an der Iller gebrannt.

Die Feuerwehr hat am Sonntag ein brennendes Gartenhaus in Dettingen an der Iller gelöscht. Der Kommandant schildert den Einsatz.

Von Sabrina Karrer

Eine Gartenhütte hat am Sonntag in Dettingen an der Iller gebrannt. Der Sachschaden liegt bei schätzungsweise 8000 Euro. Wie die Polizei berichtet, entdeckte eine Zeugin das Feuer der Kirchberger Straße gegen 13.15 Uhr und wählte den Notruf. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit einem Mannschaftstransportwagen und Löschgruppenfahrzeug aus. "Während der Anfahrt war schon eine Rauchsäule sichtbar", schildert Kommandant Leo Steinhauser. Brand in Dettingen: Starker Wind erschwerte Löscharbeiten Die Einsatzkräfte starteten umgehend die Löscharbeiten und konnten das Feuer so innerhalb von zehn Minuten unter Kontrolle bringen. Währenddessen musste laut Steinhauser noch eine Propanflasche gesichert und im nahegelegen Teich gekühlt werden. Der starke Wind erschwerte die Nachlöscharbeiten zwar, sie kamen aber trotzdem zügig zum Ende. "Nach einer Kontrolle der Einsatzstelle mit der Wärmebildkamera konnten wir wieder einrücken", teilt der Kommandant der Feuerwehr Dettingen/Iller mit. Wie es zu dem Feuer gekommen war? Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte ein 77-Jähriger wohl vormittags versucht, ein Feuer im Holzofen des frei stehenden Gartenhauses anzuzünden. Weil das wohl nicht klappte, verließ er die Hütte. Wie und warum das Feuer danach ausbrach, ist noch unklar.

