Katze in Schrank eingeklemmt: Feuerwehr rückt aus

Mit einem Löschgruppenfahrzeug und einer Sechs-Mann-Besetzung ist die Feuerwehr Dettingen am Wochenende zu einem Einsatz im Gemeindegebiet ausgerückt. Grund war eine kleine Katze, die sich in einem TV-Schrank verfangen hatte.