Dettingen an der Iller

vor 48 Min.

Paletten mit Waschmittel brennen in Lagerhalle in Dettingen

Durch einen Brand wurde eine Lagerhalle in Dettingen am Sonntag stark verraucht.

In einer Lagerhalle in Dettingen an der Iller geraten mehrere Paletten mit Waschmittel in Brand. Feuerwehrleute aus Dettingen und Erolzheim rücken aus.

Wegen eines Brands in einer Lagerhalle sind am Sonntag die Feuerwehren Dettingen und Erolzheim im Einsatz gewesen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Ulm meldeten Zeugen gegen 14.30 Uhr das Feuer in einer Lagerhalle an der Robert-Bosch-Straße in Dettingen. Mehrere Paletten mit Waschmittel waren in Brand geraten. Mitarbeiter, die vor Ort waren, konnten das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle bringen. Durch den Brand wurde die Halle allerdings stark verraucht. Brand in Dettingen: Verdacht auf Rauchgasvergiftung bei einem Mitarbeiter Um den Rauch aus der Halle zu blasen, setzten die Einsatzkräfte einen Hochdrucklüfter ein. Ein Mitarbeiter wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vor Ort behandelt. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein technischer Defekt an einer Beleuchtung den Brand ausgelöst haben. Eine Schadenshöhe lässt sich dem Polizeibericht zufolge bislang nicht beziffern. (AZ)

