Streife der Autobahnpolizei kollidiert fast mit Geisterfahrer auf A7

Eine Streife der Memminger Autobahnpolizei fährt auf der Autobahn, als ihr plötzlich ein Auto entgegenkommt. Die Beamten nehmen die Verfolgung auf.

Auf der A7 nahe Dettingen an der Iller ist am Montagabend ein Geisterfahrer unterwegs gewesen und vor der Polizei geflüchtet. Eine Streife der Autobahnpolizei Memmingen fuhr gegen 22.34 Uhr auf der Autobahn in Richtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Berkheim und Dettingen gaben dem Polizeibericht zufolge mehrere Menschen im Gegenverkehr Lichtzeichen. Den Grund bemerkten die Beamten schnell.

Glücklicherweise kam bei dem Vorfall auf der A7 niemand zu Schaden

Ihnen kam auf der Fahrbahn plötzlich ein weißer VW T5 mit Anhänger entgegen, dem die Polizisten gerade noch ausweichen konnten. Obwohl die Streife auf Höhe Dettingen wendete und dem Wagen in Richtung Füssen folgte, holte die Streife ihn nicht mehr ein. Vermutlich fuhr das Gespann bei Berkheim ab. Glücklicherweise kam bei dem Vorfall niemand zu Schaden. Personen, die Hinweise zum Vorfall geben können oder selbst gefährdet wurden, erreichen die Autobahnpolizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331/100311. (AZ)