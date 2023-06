Dettingen an der Iller

Verdi-Streik am Lidl-Zentrallager: "Es wird Sortimentslücken geben"

Verdi ruft Beschäftigte am Lidl-Zentrallager in Dettingen zum Streik auf. Das soll sich auch auf die Filialen in der Region und damit auf die Verbraucher auswirken.

Bei Ikea in Ulm wird am Freitag gestreikt. Beim Lidl-Zentrallager in Dettingen an der Iller werden Beschäftige schon für diesen Mittwoch, 7. Juni, von der Gewerkschaft Verdi dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Damit soll Druck auf den Arbeitgeberverband in den aktuellen Tarifverhandlungen ausgeübt werden. Kundinnen und Kunden werden den Streik bei Lidl aber wohl auch zu spüren bekommen. Vom Zentrallager im Kreis Biberach werden nach Angaben der Gewerkschaft Filialen zwischen Bodensee, der bayerischen Landesgrenze und zum Teil bis nach Ulm beliefert. Wenn am Mittwoch zwischen 7.30 bis 21 Uhr keine Waren das Lager verlassen, mache sich das auch beim Verbraucher bemerkbar, wenn er im Supermarkt einkaufen gehen will. "Es wird Sortimentslücken geben", sagt Rainer Dacke, Verdi-Sekretär für den Handel im Bezirk Ulm-Oberschwaben. Es wird damit gerechnet, dass die Hälfte der Belegschaft dem Streikaufruf folgt, das sind laut Dacke circa 100 Personen. Verdi fordert für die Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel in Baden-Württemberg: Erhöhung der Löhne und Gehälter um 15 Prozent

Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 200 Euro

Verdoppelung der tariflichen Sozialzulagen

Laufzeit von zwölf Monaten

Gemeinsame Beantragung der Allgemeinverbindlichkeit unserer Tarifverträge mit den Arbeitgebern. (AZ)

