Vier Fahrzeuge auf der A7 durch Teile eines Segelfliegers beschädigt

Teile eines Segelfliegers verursachten Schäden an vier Fahrzeugen. Ein Polizeihubschrauber suchte nach einem abgestürzten Flugzeug. Bis sich ein Fahrer meldete.

Auf der A7 haben am Montagabend verlorene Tragflächen eines Segelfliegers auf Höhe Dettingen Reifenschäden an vier Fahrzeugen verursacht. Nach Angaben der Polizei war zunächst unklar, ob es sich um einen Flugzeugabsturz handelte. Darum wurde zur Suche ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Ein Mann meldete sich am Dienstagmorgen bei der Polizei.

Er transportierte die Flugzeugteile auf seinem Transportfahrzeug und verlor sie auf der A7 auf Höhe Dettingen an der Iller. Vier nachfolgende Fahrzeuge – drei Autos und ein Transporter – fuhren über die Tragflächen. Die drei Autos mussten abgeschleppt werden. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf über 4000 Euro. (AZ)