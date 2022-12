Trinkwasser in Dettingen und Kleinkellmünz wird weiterhin gechlort

Der Zweckverband Wasserversorgung Iller-Rißtal informiert über die Desinfektion des Trinkwassers in Dettingen. Das betrifft auch Bürger der Nachbarkommune.

Bis voraussichtlich zum Frühjahr 2023 wird auf Anweisung des Gesundheitsamtes Biberach eine Schutzchlorung des Trinkwassers in Dettingen an der Iller fortgesetzt. Die entsprechende Bekanntmachung des Zweckverbandes Wasserversorgung Iller-Rißtal hat auch der Markt Kellmünz erhalten, da dort Bürgerinnen und Bürger ebenfalls von der Maßnahme betroffen sind. Es geht nach Angaben der Kellmünzer Verwaltung um die Anwesen auf der westlichen Seite der Iller an den Straßen Hammerschmiede, Werkstraße und Am Gießenbach.

Wie der Zweckverband mitteilt, kann wegen einer weiteren Baumaßnahme im Wasserschutzgebiet der Trinkwasserfassung Tännelesäcker eine mikrobiologische Verunreinigung des dortigen Wasservorkommens nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Deshalb wird auf Anweisung des Gesundheitsamtes Biberach die Schutzchlorung am Pumpwerk Tännelesäcker bis voraussichtlich zum Frühjahr 2023 fortgeführt. Über das Ende der Chlorung wird die Bevölkerung wieder informiert.

Es gibt keine Einschränkung für die Verwendung des Trinkwassers

Zum Schutz der Bevölkerung wird nach Angaben des Zweckverbands am Pumpwerk eine Dosis von 0,1 Milligramm pro Liter (mg/l) freies Chlor zugesetzt, damit mögliche krank machende Keime bereits auf dem Weg zum Hochbehälter Erolzheim beseitigt werden. Am Hochbehälter Erolzheim sei in der Regel kein freies Chlor mehr messbar. "Die Chlorkonzentration am Pumpwerk Tännelesäcker sowie am Hochbehälter Erolzheim wird regelmäßig durch das Personal des Wasserwerks überprüft und überwacht", heißt es in der Mitteilung. "Es bestehen keine Einschränkungen in der Benutzung des Trinkwassers, da kein wirksames freies Chlor bei der Bevölkerung ankommt."

Wer Fragen zu den Auswirkungen der Chlorung auf die Trinkwasserqualität hat, kann sich an das Gesundheitsamt Biberach wenden. (AZ)