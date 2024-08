Schwerer Unfall bei Kleinkellmünz: Mopedauto und Lkw krachen zusammen

Bei Dettingen an der Iller (Kreis Biberach) ist am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, ein schwerer Unfall passiert. Nach ersten Informationen der Polizei sind ein vierrädriges Leichtkraftrad und ein Lkw in den Unfall verwickelt.

Der Unfall ereignete sich demnach auf der L264 zwischen Kirchberg an der Iller und Kleinkellmünz. Nach bisherigen Erkenntnissen kam das Mopedauto wohl von einem Feldweg und wollte auf die Landstraße einbiegen. Dabei wurde wohl der Lkw übersehen und es kam zum Zusammenstoß.

Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind im Einsatz. Es ist während der Unfallaufnahme mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.