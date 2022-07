Mehr als 100.000 Euro Schaden bei Unfällen auf der A7 und A96 am Sonntag

Der Ferienbeginn macht sich am Wochenende auf der Autobahn bemerkbar: Allein am Sonntag werden neun Menschen verletzt.

Mehrere Auffahrunfälle mit insgesamt neun Leichtverletzten und mehr als 100.000 Euro Sachschaden - das ist die Bilanz der Autobahnpolizei Memmingen vom vergangenen Sonntag. Bereits am Samstag hatte sehr starker Ferienreiseverkehr auf den Autobahnen A7 und A96 zu Staus und Unfällen geführt. Diese Situation habe sich am Sonntag fortgesetzt, so die Polizei.

Zunächst krachte es gegen 9.50 Uhr auf der A7 in Fahrtrichtung Füssen auf Höhe Dettingen. Wegen seines zu geringen Sicherheitsabstandes gelang es einem 58-jährigen Autofahrer auf dem linken Fahrstreifen nicht mehr rechtzeitig, hinter einem anderen Auto abzubremsen. Der Mann fuhr auf den Vorausfahrenden auf, sein Wagen kollidierte anschließend mit der Mittelschutzplanke. Hierbei wurden beide Fahrer leicht verletzt. Sie wurden ins Klinikum Memmingen gebracht. Ihre Fahrzeuge, an denen ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Leitplankenschaden auf weitere 500 Euro.

Trotz Vollbremsung kann ein Autofahrer den Unfall nicht verhindern

Der nächste Unfall gegen 11.20 Uhr hatte vier Leichtverletzte und einen Sachschaden von insgesamt etwa 56.000 Euro zur Folge. Auf der A7 in Fahrtrichtung Würzburg, kurz vor dem Autobahnkreuz Memmingen, erkannte ein 20-jähriger Autofahrer zu spät, dass sich der Verkehr vor ihm staute. Trotz Vollbremsung gelang es ihm nicht mehr, eine Kollision mit dem Auto vor ihm zu verhindern. Der Aufprall war so stark, dass noch drei weitere Autos beschädigt wurden. Von den fünf Fahrzeugen waren vier nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Feuerwehr Memmingen war mit drei Einsatzfahrzeugen vor Ort und kümmerte sich um die Absicherung der Unfallstelle, das Abbinden von auslaufenden Betriebsstoffen und um die Verkehrslenkung. Der linke Fahrstreifen musste für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden.

Zwei Autos müssen nach Unfall auf der A96 abgeschleppt werden

Der dritte Auffahrunfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr auf der A96 in Fahrtrichtung München im Baustellenbereich kurz vor dem Autobahnkreuz Memmingen. Bei Stop-and-go-Verkehr war ein 28-jähriger Autofahrer kurz unaufmerksam und fuhr seinem Vordermann auf, welcher noch gegen ein drittes Auto geschoben wurde. Es wurden drei Personen leicht verletzt, die allesamt auf eine ärztliche Erstversorgung verzichteten. An den drei Autos, von denen zwei abgeschleppt werden mussten, entstand insgesamt ein Schaden von etwa 25.000 Euro. Gegen die jeweiligen Unfallverursacher seien strafrechtliche Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden, heißt es im Polizeibericht. (AZ)