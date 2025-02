Upreds tanzen auf den zweiten Platz

Kürzlich fand das alljährliche Dance-Battle vom SVD beim Sportlerball in Dettingen statt. An diesem Abend konnten Tanzgruppen aus der ganzen Region auf einer großen Bühne zeigen, was monatelang einstudiert wurde. Auch die Upreds gingen bei diesem Wettbewerb an den Start. Nach Auszählung der Publikumswertung stand das Ergebnis fest. Für ihren neuen Mottotanz „der Stamm der Upreds“ wurde die Showtanzgruppe aus Oberroth mit dem zweiten Platz belohnt. Die Freude über diesen Erfolg ist riesengroß.

