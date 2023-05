Zu schnell bei Regen unterwegs: Vater verursacht Unfall bei Dettingen

Eine Familie ist am Sonntagabend auf der A7 in Richtung Würzburg unterwegs. Wegen Aquaplaning kommt das Auto ins Schleudern, alle drei Insassen werden verletzt.

Autobahn, Regen, hohe Geschwindigkeit: Diese Kombination hat eine junge Familie am Sonntagabend ins Krankenhaus gebracht. Der Vater, seine Ehefrau und ihre etwa ein Jahr alte Tochter saßen gemeinsam in einem Auto. Gegen 19 Uhr fuhr der Wagen auf der A7 in Richtung Würzburg. Kurz vor der Anschlussstelle Dettingen verlor der 34-jährige Fahrer nach Angaben der Polizei die Kontrolle über den Audi. Er war zu schnell auf nasser Fahrbahn unterwegs, es kam zu Aquaplaning. Das Auto schleuderte nach rechts von der Fahrbahn, durchbrach den Wildschutzzaun, schlitterte weiter gegen eine Böschung und kam schließlich in einer Hecke, etwa 100 Meter neben der Autobahn, zum Stehen.

Die junge Familie wird ins Krankenhaus gebracht

Wie die Polizei weiter mitteilt, erlitten alle drei Insassen bei dem Unfall leichte Verletzungen. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Audi entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro, der Schaden am Wildschutzzaun wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zur Absicherung der Unfallstelle und zur technischen Hilfeleistung war die Feuerwehr Erolzheim im Einsatz. Die Autobahnpolizei Memmingen leitete gegen den Familienvater strafrechtliche Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (AZ)