Landkreis Neu-Ulm

vor 32 Min.

Deutsche Glasfaser legt Ausbau im Kreis Neu-Ulm offenbar auf Eis

Plus In vielen Orten des Landkreises möchte das Unternehmen Leitungen für schnelleres Internet verlegen. Nun haben Haushalte Post erhalten, die Fragen aufwirft.

Von Sebastian Mayr

Auf ihrer Internetseite verweist Deutsche Glasfaser auf laufende Planungen für mehrere Orte im Kreis Neu-Ulm und bietet den Internet- und Telefonanschluss zu vergünstigten Konditionen an. "Noch zwei Schritte bis zur Fertigstellung", heißt es dort. Doch wie viel Zeit für diese beiden Schritte benötigt wird, ist völlig offen. Im Februar haben viele Haushalte, die sich bereits für einen Anschluss entschlossen haben, eine E-Mail erhalten. Aus ihr geht hervor, dass das Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen das Projekt ergebnisoffen prüfe. Der Ausbau des Glasfasernetzes mit einer Downloadgeschwindigkeit von bis zu 1000 Megabit pro Sekunde liegt offenbar auf Eis.

In Bellenberg, Elchingen, Holzheim, Illertissen, Pfaffenhofen und Vöhringen ist der Ausbau "in Planung", das zumindest steht auf der Internetseite des Unternehmens. In Nersingen ist er "in Prüfung", hat also einen Schritt Rückstand. Für die Gewerbegebiete in Illertissen, Nersingen, Thalfingen und Vöhringen läuft demnach noch die Nachfragebündelung – Unternehmen können sich für einen Anschluss anmelden. Nach Informationen unserer Redaktion haben allerdings Privathaushalte in Bellenberg, Elchingen, Holzheim und Illertissen gleichlautende Schreiben erhalten. In Nersingen, wo der Netzausbau bisher nicht beschlossen ist, erhielten Bürgerinnen und Bürger ein Schreiben mit leicht abweichendem Inhalt. Die Kernbotschaft ist überall gleich: "Leider müssen wir Sie zum aktuellen Zeitpunkt weiterhin um Geduld bitten."

