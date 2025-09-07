Deutsche Glasfaser schloss vor Ausbaustopp noch etliche neue Verträge

Ganz Illertissen werde ausgebaut: mit diesem Versprechen überzeugte Deutsche Glasfaser den Illertisser Stadtrat vor drei Jahren. Die Telekom hatte damals nur ein Angebot für ein Turbo-Netz in der Kernstadt vorgelegt. Doch jetzt ist vom Versprechen nicht mehr viel übrig. Neben der Kernstadt will Deutsche Glasfaser lediglich Jedesheim ausbauen. Dabei sind in den Ortsteilen seit Jahresbeginn noch etliche neue Kundinnen und Kunden geworben worden, obwohl die öffentlich angekündigte Zielmarke bereits davor überschritten war.

Deutsche Glasfaser habe eine angesichts „der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen“ eine erneute Wirtschaftlichkeitsprüfung vorgenommen, teilt eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage unserer Redaktion mit. Diese aktuelle Analyse habe ergeben, dass die Kosten für den eigenwirtschaftlichen Netzausbau in den Ortsteilen Illertissen Nord, Tiefenbach, Au, Betlinshausen sowie einzelnen Straßenzügen in Illertissen Ost das ursprünglich berechnete und eingeplante Budget deutlich überschreiten. „Daher sehen wir derzeit keine Möglichkeit, den Netzausbau in den genannten Ortslagen umzusetzen“, schreibt die Sprecherin. An den Ausbauplänen für den Ortskern von Illertissen (West und Ost) sowie Jedesheim halte man weiter fest.

Glasfasernetz in Illertissen: Deutsche Glasfaser reduziert Ausbaupläne

Die Inflation wirke sich auf die Beschaffung von Materialien aus, die im Glasfaserausbau zum Einsatz kommen. Zudem gebe es Engpässe und damit verbunden gestiegene Kosten bei den Baukapazitäten. Mit der Schwierigkeit, geeignete Baufirmen zu finden, hatte Deutsche Glasfaser bereits in den Monaten zuvor die Verzögerungen beim Ausbau begründet. Immer wieder waren Kundinnen und Kunden in Illertissen und anderen Orten um Geduld gebeten worden.

Im Landkreis Neu-Ulm hat das Unternehmen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen den Zuschlag für den Ausbau in sieben Kommunen erhalten, das sind Bellenberg, Elchingen, Holzheim, Illertissen, Nersingen, Pfaffenhofen und Vöhringen. In Pfaffenhofen läuft der Ausbau bereits. In Bellenberg, Elchingen, Holzheim, Illertissen und Vöhringen befindet sich das Unternehmen in der Planungsphase, wie auf der eigenen Internetseite vermerkt ist. In Nersingen und den Ortsteilen ist der Ausbau demnach in Prüfung, in den Gewerbegebieten Illertissen, Thalfingen und Vöhringen laufe die Nachfragebündelung.

Nur Kernstadt und Jedesheim bekommen Turbo-Internet

Vorab hatte das Unternehmen festgelegt, wie viel Prozent der Haushalte sich für einen Anschluss entscheiden müssen, damit sich der Ausbau für Deutsche Glasfaser lohnt. Diese Marke war für Illertissen überschritten worden. Dennoch warb das Unternehmen seit Jahresbeginn um weitere neue Kundinnen und Kunden – mit Erfolg. Nach Informationen unserer Redaktion entschied sich eine niedrige bis mittlere dreistellige Zahl an Haushalten zusätzlich dafür, einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser abzuschließen. Statt der avisierten und bereits davor erreichten 33 Prozent erzielte das Unternehmen einen höheren Wert.

Verhinderte Kundinnen und Kunden sind über den Schritt verärgert, ebenso Bürgermeister Jürgen Eisen. Der CSU-Politiker betont, wie bedeutend der Ausbau für die Stadt ist: Eine leistungsfähige digitale Infrastruktur sei die Grundvoraussetzung, um dem steigenden Datenkonsum zu begegnen, wirtschaftliche Entwicklung zu sichern und Engpässe in den Netzen zu vermeiden. Eisen kritisiert auch, dass das Unternehmen die Stadt nicht vorab über einen derart weitreichenden Schritt informiert hat.

Illertissen will Verträge mit Deutsche Glasfaser prüfen

Die wirtschaftlichen Zwänge kann der Bürgermeister aber nachvollziehen, die gestiegenen Baukosten spüre die Stadt bei ihren eigenen Vorhaben auch. Zudem sei die Zahl der Haushalte, die Interesse an einem Glasfaseranschluss angemeldet hatten, zwar höher als das Mindestziel, aber geringer als erhofft. Mit dem Verhalten schädige Deutsche Glasfaser das Vertrauen der Bevölkerung. Dass sich nun noch mehr Menschen für einen Vertrag entscheiden, werde unwahrscheinlicher.

Die Stadtverwaltung will die Verträge mit dem Unternehmen prüfen und herausfinden, welche Handlungsmöglichkeiten offen stehen. Eisen fürchtet aber, dass der Spielraum gering ist: „Wir könnten der Deutschen Glasfaser in der ganzen Stadt das Graben verbieten. Aber dann bestrafen wir ja die Leute in der Kernstadt.“ Im Herbst will der Stadtrat über das Thema diskutieren.