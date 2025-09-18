Nicht nur der Meistertitel macht 2025 zum Festjahr für das Pulling Team Allgäu

Das Pulling Team Allgäu hat in diesem Jahr gleich zweimal Grund zum Feiern. Im Mittelpunkt steht im Jahr 2025 das 25-jährige Vereinsbestehen. Beim letzten Rennlauf der Saison in Sonsbeck konnte das Allgäuer Pulling Team nun auch den Gewinn der deutschen Meisterschaft in der Freien Klasse mit 3,5 Tonnen feiern. Somit kann das Jubiläumsjahr mit einem großen sportlichen Erfolg abgeschlossen werden.
Kellmünz/Pleß
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden