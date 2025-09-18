Icon Menü
Deutscher Meister im Jubiläumsjahr: Pulling Team Allgäu hat viel zu feiern

Kellmünz/Pleß

Nicht nur der Meistertitel macht 2025 zum Festjahr für das Pulling Team Allgäu

Rennpilot Markus Obermüller aus Kellmünz wird Deutscher Meister und will im kommenden Jahr wieder antreten. 2025 auch aus einem anderen Grund gefeiert.
Von Armin Schmid
    Rennpilot Markus Obermüller mit Siegerpokal auf dem PS-Boliden Money Pit III zusammen mit dem gesamten Mechaniker-Team. 
    Rennpilot Markus Obermüller mit Siegerpokal auf dem PS-Boliden Money Pit III zusammen mit dem gesamten Mechaniker-Team.  Foto: Armin Schmid

    Das Pulling Team Allgäu hat in diesem Jahr gleich zweimal Grund zum Feiern. Im Mittelpunkt steht im Jahr 2025 das 25-jährige Vereinsbestehen. Beim letzten Rennlauf der Saison in Sonsbeck konnte das Allgäuer Pulling Team nun auch den Gewinn der deutschen Meisterschaft in der Freien Klasse mit 3,5 Tonnen feiern. Somit kann das Jubiläumsjahr mit einem großen sportlichen Erfolg abgeschlossen werden.

