DFB-Pokal: Wichtige Anreiseinfos für Fans im Illertissen - Shuttle-Service nutzen!

Illertissen

DFB-Pokal in Illertissen: Das rät die Polizei den Fans bei der Anreise

Am Samstag spielt der FV Illertissen im DFB-Pokal gegen den 1. FC Nürnberg. Die Polizei rät, den kostenlosen Stadion-Shuttle zu nutzen.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei rechnet am Samstag in Illertissen wegen des DFB-Pokalspiels mit Verkehrsbeeinträchtigungen.
    Die Polizei rechnet am Samstag in Illertissen wegen des DFB-Pokalspiels mit Verkehrsbeeinträchtigungen. Foto: Robert Michael/dpa

    Am Samstag, 16. August, wird ab 15.30 Uhr im Vöhlinstadion das DFB-Pokalspiel zwischen dem FV Illertissen und dem Zweitligisten 1. FC Nürnberg ausgetragen. Die Polizeiinspektion Illertissen wird die Veranstaltung mit Unterstützungskräften betreuen. Insbesondere im Zuge der An- und Abreise der Fans rechnen die Einsatzkräfte im Stadtbereich von Illertissen mit Verkehrsbeeinträchtigungen.

    Die FCN-Anhänger planen einen Fanmarsch, die Dietenheimer Straße, so die Polizei, werde in diesem Fall für etwa 30 Minuten zwischen dem Bahnübergang und dem Kreisverkehr Bruckhofstraße/Zähringer Straße für den Verkehr gesperrt. In diesem Bereich gibt es auch ein Halteverbot in beide Fahrtrichtungen.

    Für Fans wird ein kostenloser Shuttle-Service zum Vöhlinstadion angeboten

    Besucherinnen und Besucher, die mit dem Auto nach Illertissen kommen, werden gebeten, die ausgeschilderten Parkplätze P4, P5 und P6 zu nutzen oder den kostenlosen Shuttle-Service in Anspruch zu nehmen. Dafür stehen die Parkplätze P7 (Werk II/Kränzle), P8 (Werk I/Kränzle) und P9 (Volksfestplatz) zur Verfügung. Zum Vöhlinstadion ist von dort ein Pendelverkehr eingerichtet. (AZ)

