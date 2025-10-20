Neu gewählte Vorstandschaft

Für den Obst- und Gartenbauverein Babenhausen geht es mit einer neuen Vorstandschaft weiter. Nachdem der Verein kurz vor der Auflösung stand, konnte durch intensive Suche eine neue Vorstandschaft gewonnen werden. Im Bild von links stehend: Petra Schedler, Irmgard Hörmann (beide Beisitzer), Christine Lutz (Schriftführerin), Peter Ellmann (Kassierer), Waltraud Liedel (Beisitzer), sitzend die beiden gleichberechtigten Vorstände Gisela Rothdach und Georg Sailer. Die Vorstandschaft freut sich über neue Mitglieder. Ebenso über Ideen und Vorschläge für die künftige Vereinsarbeit. Der Dank gilt dem neuen Vorstand für seine Bereitschaft.

