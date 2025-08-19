Icon Menü
Die Dorfjugend wünscht sich Plätze zum „Chillen“ in Meßhofen

Roggenburg-Meßhofen

Innenentwicklung in Meßhofen: Dorfjugend wünscht sich Plätze zum „Chillen“

Eine Architektin präsentiert im Roggenburger Gemeinderat konkrete Ideen, die das Gemeinschaftsleben und die Aufenthaltsqualität in Meßhofen fördern sollen.
Von Manuela Rapp
    •
    •
    •
    Das Innenentwicklungskonzept für Meßhofen betrifft auch die Ortsmitte.
    Das Innenentwicklungskonzept für Meßhofen betrifft auch die Ortsmitte. Foto: Manuela Rapp

    Ob Biberwiese, Ortsmitte oder Wannenkapelle: Wie soll Meßhofens Innenentwicklung aussehen? Bei einem Ortsspaziergang, aber auch bei einem Workshop mit der Dorfjugend hat Architektin Miriam Voit weiteren Input für ihre Planungen erhalten. Auf Einladung gab die Mitarbeiterin des Wiedergeltinger Büros Daurer + Hasse in der jüngsten Roggenburger Gemeinderatssitzung ein Update ihrer Überlegungen. Dabei fasste Gemeinderat Thomas Franke die Absicht hinter dem Konzept wohl am besten zusammen: „Was haben wir uns auf die Fahnen geschrieben: Ein schönes, interessantes Dorf zu entwickeln.“

