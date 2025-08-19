Innenentwicklung in Meßhofen: Dorfjugend wünscht sich Plätze zum „Chillen“

Ob Biberwiese, Ortsmitte oder Wannenkapelle: Wie soll Meßhofens Innenentwicklung aussehen? Bei einem Ortsspaziergang, aber auch bei einem Workshop mit der Dorfjugend hat Architektin Miriam Voit weiteren Input für ihre Planungen erhalten. Auf Einladung gab die Mitarbeiterin des Wiedergeltinger Büros Daurer + Hasse in der jüngsten Roggenburger Gemeinderatssitzung ein Update ihrer Überlegungen. Dabei fasste Gemeinderat Thomas Franke die Absicht hinter dem Konzept wohl am besten zusammen: „Was haben wir uns auf die Fahnen geschrieben: Ein schönes, interessantes Dorf zu entwickeln.“

