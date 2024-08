Die Enttäuschung ist verflogen beim SSV Ulm 1846 Fußball

Was haben der SC Paderborn und der SSV Ulm 1846 Fußball gemeinsam? Beide haben sie den Durchmarsch von der dritten in die erste Bundesliga bewerkstelligt. Die Spatzen schafften dieses Kunststück in den Jahren 1997 bis 1999, die Mannschaft aus der Universitätsstadt in Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2017 bis 2019. Was beide Vereine außerdem verbindet, das ist die lediglich einjährige Aufenthaltserlaubnis im Oberhaus des deutschen Fußballs. Am Sonntag (13.30 Uhr) treffen Paderborn und Ulm im Punktspiel der zweiten Liga aufeinander und es muss nicht darüber diskutiert werden, wer Favorit ist. Paderborn ist Tabellenführer, Aufsteiger Ulm ist nach den drei Auftaktniederlagen Vorletzter. Ihr zweites Durchmarsch-Wunder haben die Spatzen schließlich schon in der vergangenen (Drittliga-) Saison realisiert, ein drittes scheint ausgeschlossen. Wenn alles so bleibt, wie es ist, dann spielen sie stattdessen künftig wieder eine Etage tiefer und Paderborn hängt nach 2014/15 und 2019/20 ein weiteres Bundesliga-Jahr an. Es liegt also ausschließlich im Interesse der Ulmer und nicht in dem der Paderborner, dass eben nicht alles so bleibt wie es ist und dass sich die Kräfteverhältnisse am besten schon am Sonntag ein bisschen verschieben. Besonders willkommen wäre das vor der dann folgenden Länderspielpause. Der Ulmer Trainer Thomas Wörle sagt: „Es wäre toll, wenn wir mit einem Erfolgserlebnis in diese Pause gehen würden. Erfolgserlebnisse sind durch nichts zu ersetzen.“

Wörle hält den derzeitigen Tabellenstand mitnichten für eine Momentaufnahme, er erwartet Paderborn auch dauerhaft in oberen Gefilden. Der Ulmer Trainer spricht von „dem nächsten großen Ding, das wir vor uns haben“ und von einer „krassen Herausforderung.“ Dennoch wirkt der Ulmer Trainer nach den drei Auftaktniederlagen gut gelaunt, er strahlt Gelassenheit und Zuversicht aus. Die 1:2-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf am vergangenen Sonntag wurde mit der Mannschaft analysiert: „Dabei ist uns aufgefallen, dass wir es über weite Strecken gut gemacht haben.“ Daraus wiederum erwächst diese Überzeugung: „Wenn wir unseren Weg weiter gehen, dann werden Erfolgserlebnisse kommen.“

Zwei Spieler verlassen den SSV Ulm 1846 Fußball

Dabei mithelfen soll der kurz vor Transferschluss auf Leihbasis verpflichtete Jayden Nelson. Sein Trainer schwärmt vom 21-jährigen Kanadier mit jamaikanischem Pass als einem „sehr offenen und freundlichen Kerl“ und er sagt ausdrücklich, dass Nelson durchaus schon eine Option für das Spiel in Paderborn ist. Dafür lassen die Spatzen Lamar Yarbrough und Sascha Risch ziehen. Der Kader soll verkleinert werden und beide Spieler hatten Angebote vorliegen. Risch geht zu Dynamo Dresden, Yarbrough wechselt zu Alemannia Aachen. Den deutlich größeren Anteil an den Erfolgen der vergangenen Jahre hatte Yarbrough: Der bullige Innenverteidiger machte seit 2022 für die Spatzen 49 Spiele, als Defensivspezialist kam er immerhin auf drei Tore und zwei Vorlagen. Wörle sagt zu den Abgängen: „Es ist schade um jeden Spieler, der uns verlässt.“

Voraussichtlich 400 bis 500 Ulmer Fans werden sich übrigens auf den etwa 500 Kilometer langen Weg nach Paderborn machen. Aaron Keller und Bastian Allgaier werden sie dort nicht zu Gesicht bekommen. Keller fällt wegen einer Bänderverletzung im Sprunggelenk voraussichtlich für mehrere Wochen aus, Allgaier hat muskuläre Probleme.