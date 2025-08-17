Viele Sanitäranlagen im Vöhringer Sportpark sind jetzt saniert

Neue WCs, Duschen und Co. – und alles im selben Farbschema: In den vergangenen Jahren wurden verschiedene Sanitärbereiche im Karl-Eychmüller-Sportpark für rund 300.000 Euro saniert, teilt die Stadt Vöhringen in einer Pressemitteilung mit. Davon hätten sich Teile des Vorstands des SC Vöhringen und Bürgermeister Michael Neher vor Kurzem bei einem Ortstermin überzeugt.

Die Anwesenden seien von dem Ergebnis der Arbeiten angetan gewesen und bewunderten vor allem, dass das Farbkonzept des Sportparks beibehalten und gelungen weitergeführt wurde. Hierbei gelte der Dank vor allem Sabine Hinterkopf, Vorstandsmitglied des SC Vöhringen, die auch für die Fliesenarbeiten verantwortlich war, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Was alles im Karl-Eychmüller Sportpark in Vöhringen saniert wurde

Folgende Bereiche des Karl-Eychmüller-Sportparks wurden laut Stadtverwaltung saniert: die WC-Anlagen bei der Zuschauertribüne, das Behinderten-WC im Rampenbereich, die WCs für den Freisportbereich, sämtliche Decken in den Umkleideräumen und die Umkleideräume, Duschen und WCs der Kabinen fünf und sechs. Eine Herausforderung sei dabei die Durchführung der Arbeiten bei laufendem Sportbetrieb des SC Vöhringen gewesen.

Haben sich die sanierten Sanitäranlagen im Karl-Eychmüller-Sportpark in Vöhringen angesehen: Bürgermeister Michael Neher (zweiter von links) und Teile des Vorstands des SC Vöhringen. Foto: Stadt Vöhringen

Die Sanierung der Kabinenbereiche eins bis vier ist im nächsten Jahr geplant, sofern Vöhringens Stadtrat die notwendigen Mittel bereitstelle.

Auch Vöhringer Schulen und Einrichtungen aus dem Landkreis nutzen den Sportpark

Mit der Generalsanierung der Sanitärbereiche komme die Stadt ihrer Aufgabe nach, den Sportpark funktionstüchtig zu halten. Außerdem erhalte man so Vöhringens „Aushängeschild“ im sportlichen Bereich. Es seien doch sehr viele Gäste von nah und fern, die regelmäßig die Sportstätte bei Wettbewerben nutzen. Auch würden Vöhringer Schulen und Einrichtungen aus dem restlichen Landkreis, die die Sportanlagen ebenfalls für den Sportunterricht nutzen.

Der SC Vöhringen ist der größte Verein im Landkreis Neu-Ulm. Seit dem Frühjahr wird er mittlerweile erstmals von einer Doppelspitze geführt.