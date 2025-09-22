Icon Menü
Dieb schneidet Verdeck von Porsche Cabrio auf

Kleine Beute, immenser Schaden: Die Polizei Illertissen bittet Zeugen um Hinweise
    Zu einem Diebstahl aus einem Porsche ermittelt die Polizei Illertissen.
    Zu einem Diebstahl aus einem Porsche ermittelt die Polizei Illertissen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Ein bisher unbekannter Täter hat sich am Wochenende an einem Porsche in Illertissen zu schaffen gemachte. Im Zeitraum zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, stahl er aus einem in der Apothekerstraße geparkten Porsche Cabrio eine Kühltasche. Der Täter schnitt dazu das Stoffverdeck des schwarzen Pkw auf und entnahm die Kühltasche. Darin befanden sich lediglich zwei Wasserflaschen. Der Wert der Beute beträgt etwa 10 Euro., berichtet die Polizei. Allerdings entstand am Fahrzeug ein Schaden von etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Illertissen, Telefon 07303/96510. (AZ)

