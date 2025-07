Gelungene Kombination: Sommernachtsfest mit Serenade im Fuggermarkt

Icon vergrößern Reges Treiben im unteren Markt beim Sommernachtsfest der Gewerberegion in Babenhausen. Foto: Gewerberegion Babehausen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Reges Treiben im unteren Markt beim Sommernachtsfest der Gewerberegion in Babenhausen. Foto: Gewerberegion Babehausen

Die Gewerberegion Babenhausen hat zum vierten Mal zu einem Sommernachtsfest eingeladen. „Was als Neustart der Marktsaison 2022 nach Corona begann, hat sich in den letzten vier Jahren zu einer stetig wachsenden Veranstaltung gemausert und die Vorstandschaft war überwältigt von dem diesjährigen Zulauf“, so Gewerberegionsvorsitzender Kay-Uwe Bertram.

Neben Solisten und Sängern präsentierte sich auch Jungmusikanten.

Unter freiem Himmel gaben die Babenhauser Musikanten hier auch in diesem Jahr bei lauem Sommerwetter in stimmungsvoller Kulisse unterhalb des Fuggerschlosses einige Stücke zum Besten. Es konnten sich nicht nur Solisten und Sänger präsentieren, sondern auch Jungmusikanten aus den eigenen Reihen, die während einiger gemeinsam arrangierter Stücke mit in die Serenade eingebunden waren. Mit dem Babenhauser Marsch, der vor der Kulisse des Rathauses einen besonders eindrucksvollen Schlusspunkt setzte, entließ der Musikverein seine zahlreichen Zuhörer in den lauen Sommerabend, der noch lange nicht zu Ende war. Denn auch im unteren Markt herrschte reges Treiben bei Live-Musik und allerlei kulinarischen Genüssen und sommerlichen Angeboten der Babenhauser Einzelhändler.

Auf zwei Bühnen gab es Rock-, Pop- und Schlagermusik.

Für die Freunde der Rock-, Pop- und Schlagermusik boten die zwei Bühnen einen bunten Mix aus aktuellen Titeln und Oldies. Die Coverband B2 begeisterte ihre Zuschauer genauso wie der italienische Musiker Aurelio Liotta. Der untere Markt wurde durch die Einzelhändler und die vielen fleißigen Helfer der Gewerberegion in eine Mischung aus Festzelt und Biergarten verwandelt. Es gab verschiedene Essensstände und Getränketresen sowie für Kinder und Jugendliche abwechslungsreiche Möglichkeiten, einen kurzweiligen Abend zu erleben. Ob in der Hüpfburg, der Schiffsschaukel und am Süßwarenstand oder beim Angebot der beteiligten Kindergärten und des Jugendzentrums – überall gab es etwas zu erleben. Ein Renner war die von der Gewerberegion organisierte Fotobox.

