Dieb nimmt Ladegeräte mit und lässt E-Bikes stehen

In einem Mehrfamilienhaus in der Schlesierstraße wurde ein Kellerabteil aufgebrochen. Die Polizei vermutet, dass der Einbrecher die Tür durch einen leichten Tritt öffnete. Im Kellerraum selbst befanden sich keine Wertgegenstände, es wurde nichts entwendet. Allerdings nahm der Unbekannte zwei Ladegeräte an sich, welche vor dem Kellerabteil bei zwei Pedelecs abgelegt waren. Der Beuteschaden wird auf 120 Euro geschätzt. Wie der Unbekannte in das Haus gelangte, ist unklar. Hinweise bitte an die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0. (AZ)