Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Dieb stiehlt in Vöhringen nur Ladegeräte – E-Bikes bleiben unberührt

Vöhringen

Dieb nimmt Ladegeräte mit und lässt E-Bikes stehen

Auch in ein Vöhringer Kellerabteil brach der Unbekannte ein. Doch dort fand er keine Wertsachen.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht einen Einbrecher, der in Vöhringen zwei Ladegeräte für E-Bikes gestohlen hat.
    Die Polizei sucht einen Einbrecher, der in Vöhringen zwei Ladegeräte für E-Bikes gestohlen hat. Foto: Silas Stein, dpa (Symbolbild)

    Zwei Ladegeräte, die bei Pedelecs abgelegt waren, nahm er mit. Die Fahrräder selbst blieben dagegen unangetastet. In der Zeit zwischen Sonntag, 8 Uhr, und Montag, 14.30 Uhr, hat ein Unbekannter in einem Keller in Vöhringen zugegriffen.

    In einem Mehrfamilienhaus in der Schlesierstraße wurde ein Kellerabteil aufgebrochen. Die Polizei vermutet, dass der Einbrecher die Tür durch einen leichten Tritt öffnete. Im Kellerraum selbst befanden sich keine Wertgegenstände, es wurde nichts entwendet. Allerdings nahm der Unbekannte zwei Ladegeräte an sich, welche vor dem Kellerabteil bei zwei Pedelecs abgelegt waren. Der Beuteschaden wird auf 120 Euro geschätzt. Wie der Unbekannte in das Haus gelangte, ist unklar. Hinweise bitte an die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden