Dieb langt in die Kasse: Polizei sucht Zeugen

Ein bisher unbekannter Mann hat am Donnerstag, 10. Juli, gegen 16 Uhr, in einem Geschäft am Kirchplatz in die Kasse gelangt. Er hatte sich zuvor durch eine geöffnete Hintertür Zutritt zu dem Geschäft verschafft, berichtet die Polizei. Er nahm Münzgeld an sich. Dann verließ er das Geschäft, wobei er von einem Zeugen gesehen wurde. Im Nachgang soll sich der Unbekannte noch kurz auf dem Hauptplatz aufgehalten haben. Weil der Diebstahl erst später bemerkt wurde, konnte der Dieb vor Eintreffen der Polizei flüchten. Der Mann soll etwa 45 bis 55 Jahre alt sein und ein weißes Hemd sowie blaue Hosen getragen haben. Er wird mit etwas längeren, braun-grauen Haaren beschrieben. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren. Zeugen, die Angaben zu dem möglichen Dieb machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden. (AZ)

