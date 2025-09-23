Musiker bestohlen: Dieb langt während des Auftritts zu

Auf dem Gelände des Feuerwehrhauses im Alten Bergweg im Altenstadter Ortsteil Bergenstetten hat am Wochenende ein Dieb zugelangt. Am Samstag, 20. September, wurde dort im Zeitraum zwischen 20 und 23.30 Uhr ein Instrumentenkoffer entwendet. Am Samstagabend fand dort ein Fest statt, das von einer Blaskapelle musikalisch begleitet wurde. Ein Musiker stellte seinen Instrumentenkoffer ab, nachdem er sein Blasinstrument entnommen hatte, und ließ seinen Geldbeutel sowie einen Schlüssel darin zurück. Nach dem Auftritt konnte er seinen Koffer nicht mehr finden. Ein unbekannter Täter muss ihn samt Geldbeutel und Schlüssel entwendet haben. Zeugenhinweise an die Polizei Illertissen, Telefon 07303/96510. (AZ)

