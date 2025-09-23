Icon Menü
Dieb stiehlt während Festes Musiker-Instrumentenkoffer in Altenstadt-Bergerstetten

Altenstadt

Musiker bestohlen: Dieb langt während des Auftritts zu

Die Polizei Illertissen bittet um Hinweise zu einer Tat am Samstag in Altenstadt-Bergenstetten.
    • |
    • |
    • |
    Einem Musiker einer Blaskapelle ist am Samstag der Instrumentenkoffer samt Geldbörse gestohlen worden. (Symbolbild)
    Einem Musiker einer Blaskapelle ist am Samstag der Instrumentenkoffer samt Geldbörse gestohlen worden. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa

    Auf dem Gelände des Feuerwehrhauses im Alten Bergweg im Altenstadter Ortsteil Bergenstetten hat am Wochenende ein Dieb zugelangt. Am Samstag, 20. September, wurde dort im Zeitraum zwischen 20 und 23.30 Uhr ein Instrumentenkoffer entwendet. Am Samstagabend fand dort ein Fest statt, das von einer Blaskapelle musikalisch begleitet wurde. Ein Musiker stellte seinen Instrumentenkoffer ab, nachdem er sein Blasinstrument entnommen hatte, und ließ seinen Geldbeutel sowie einen Schlüssel darin zurück. Nach dem Auftritt konnte er seinen Koffer nicht mehr finden. Ein unbekannter Täter muss ihn samt Geldbeutel und Schlüssel entwendet haben. Zeugenhinweise an die Polizei Illertissen, Telefon 07303/96510. (AZ)

