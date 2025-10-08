Icon Menü
Dieb stiehlt Wertsachen aus geparkten Autos in der Sendener Innenstadt

Eine unbekannte Person plündert nachts drei unverschlossene Wagen in Senden. Der Beuteschaden beläuft sich auf eine dreistellige Summe.
    Leichtes Spiel hatte ein Dieb in Senden: Er konnte Wertsachen aus drei Autos entwenden, die nicht verschlossen waren.
    Leichtes Spiel hatte ein Dieb in Senden: Er konnte Wertsachen aus drei Autos entwenden, die nicht verschlossen waren.

    Gelegenheit macht Diebe: Aus gleich drei geparkten Autos, die unversperrt in der Sendener Innenstadt standen, sind in der Nacht auf Dienstag Wertsachen entwendet worden. Die angegangenen Fahrzeuge befanden sich nach Angaben der Polizei in der Uhlandstraße, im Postviertelweg sowie in der Mühlbachstraße. Bei den Diebstählen entstand ein Gesamtbeuteschaden im unteren dreistelligen Bereich. Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07307/91000-0 bei der Polizei Senden zu melden. (AZ)

