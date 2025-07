Frau in Illertissen versteckt Diebesgut in Kinderwagen

Eine Frau hat in einem Drogeriemarkt in Illertissen einen Kinderwagen als Versteck für ihr Diebesgut benutzt. Damit kam sie allerdings nicht weit: Beim Verlassen des Marktes wurde sie von einer Ladendetektivin abgefangen.

Dem Polizeibericht zufolge ging die 35-Jährige am Donnerstagmittag in das Geschäft an der Friedrich-Ebert-Straße. Im Markt verstaute sie diverse Artikel in dem mitgeführten Kinderwagen und verbarg diese in einem vermeintlich unbeobachteten Moment. An der Kasse bezahlte sie die verborgenen Waren im Wert von rund 100 Euro jedoch nicht. Die Ladendetektivin, die die Diebin noch rechtzeitig abpasste, informierte die Polizei. Die Beamten der Polizeiinspektion Illertissen leiteten gegen die 35-Jährige ein Verfahren wegen des Verdachts des Diebstahls ein. Zudem erteilte der Drogeriemarkt der Frau ein unbefristetes Hausverbot. (AZ)