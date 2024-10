Verkehrszeichen an Baustelle in Illertissen gestohlen: Polizei sucht Zeugen

In Illertissen hat ein unbekannter Täter mehrere Verkehrszeichen gestohlen. Die Tat soll sich laut Polizeibericht im Zeitraum vom 04. Oktober bis zum 07. Oktober an einer Baustelle im Täfinger Weg in Illertissen ereignet haben. Der Täter entfernte sich im Anschluss unerkannt. Die Polizeiinspektion Illertissen leitete gegen den Täter ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. Etwaige Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Nummer 07303/96510 zu melden. (AZ)

