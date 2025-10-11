Dieses Gemeindezentrum ist ein gemauertes Geschichtsbuch

Zeitlose Eleganz. Das ist der erste Eindruck. Dass auch einiges an Gebrechen auftritt – wer könnte es bei stattlichen 200 Jahren verübeln? Und dennoch verkörpert der historische Biberacher Pfarrhof, der heuer dieses runde Jubiläum feiert, seit jeher auch so etwas wie Zeitgeist. Wie eh und je stehen das Pfarrhaus und das Mitte der 1980er-Jahre anstelle der alten Stallungen errichtete Jugendheim im Zentrum des kirchlichen Lebens in Biberach. Dazu passt auch die Lage: „Ideal mitten im Dorf“, fasst es Kirchenpfleger Wolfgang Meichelböck zusammen.

Wenn man so will, ist der Pfarrhof eine Art gemauertes Geschichtsbuch, er steckt voller Historie und Anekdoten. Angefangen hat alles mit der Säkularisierung des Klosters Roggenburg 1802, denn da wurde die Pfarrei St. Sebastian Biberach wieder eine selbständige Kirchenstiftung. Ehemalige Patres des aufgelösten Reichsstifts übernahmen daraufhin die Betreuung der Gläubigen. Bis das neue Pfarrhaus dann 1825 bezugsfertig war, wohnten die Seelsorger weiterhin im ehemaligen Klostergebäude.

Durch einen Brand gingen Deckenmalereien für immer verloren

Es war eine ganze Reihe von ihnen, die in einer kleinen Chronik, die Wolfgang Meichelböck zur Verfügung gestellt hat, aufgelistet sind. 1987, als Geistlicher Rat Pfarrer Anton Hörbrand auszog, hieß es jedoch wieder zurück zu den Anfängen, denn seitdem sind es erneut die Prämonstratenser, die die Pfarrstelle innehaben.

„Das Haus war leer“, kommentiert der Kirchenpfleger die damalige Situation. Was lag näher als „ein komplexes kirchliches Gemeindezentrum“ aus altem Pfarrhof und neuem Jugendheim zu schaffen? Doch so einfach geht das nicht, denn die Jahre haben im und am historischen Gemäuer ihre Spuren hinterlassen. Unter anderem machen feuchtes Mauerwerk, schlechter Außenputz und die Elektroinstallation eine Sanierung unabdingbar. Im Frühjahr 1991 soll es losgehen. Doch ein Brand Ende April richtet im Obergeschoss schlimme Schäden an. Manches, wie etwa Deckenmalereien, geht dadurch für immer verloren. Statt wie geplant 1992 werden die Renovierungsarbeiten erst zwei Jahre später abgeschlossen.

Teile der Fenster im 200 Jahre alten Biberacher Pfarrhof stammen laut Kirchenpfleger Wolfgang Meichelböck noch aus dessen Anfangszeit. Foto: Manuela Rapp

„Sehr starke Impulse sind 1987 von Pater Gilbert Kraus aus Roggenburg ausgegangen“, hebt Wolfgang Meichelböck hervor, dem Nachfolger Hörbrands. „Sein Blickwinkel lag auf dem Pfarrhaus.“ Und so nutzen bis heute – grob gesagt – kirchliche und örtliche Jugendarbeit den ersten Stock, während Verwaltung mit Pfarrarchiv, Besprechungsraum sowie Büro des Kirchenpflegers im Erdgeschoss angesiedelt sind.

Mit dem Jugendheim steht der Pfarrei noch ein mittelgroßer Gruppenraum mit kleiner Küche zur Verfügung. Seien es die verschiedenen Chöre, die Mutter-Kind-Gruppe, die Gruppenstunden für Kommunionkinder, Veranstaltungen des Seniorenkreises oder seien es die Sprachkurse des Helferkreises – hier herrscht reges Gemeindeleben.

Allein das Auswechseln der Fenster kostet 120.000 Euro

Dass ein Bauwerk wie der historische Pfarrhof unter Denkmalschutz steht, bedarf keiner Worte. Die Folge daraus: „Das Haus muss in seinem Aussehen und in seiner Form erhalten bleiben“, erläutert Wolfgang Meichelböck. Andererseits: „Die Räume müssen für die jetzige Generation passend sein“, sagt er aus praktischer Erfahrung.

Jedenfalls muss jetzt dringend in die Zukunft investiert werden. Der Sanierungsbedarf sei groß. Meichelböck schätzt ihn auf mehr als 300.000 Euro insgesamt. Drei Säulen zählt er dabei auf. Da wäre erstmal „eine aktive, moderne Heizungsanlage, die gebraucht wird.“ Weiter spricht der Kirchenpfleger die Wärmedämmung im Dachboden an: „Hier ist eine Isolierung notwendig.“

Sein vorrangiges Sorgenkind sind aber die Fenster im Pfarrhof, die seinen Angaben zufolge teilweise noch aus dessen Anfängen stammen. Der Rentner erwähnt dabei ein Vorgespräch über das Thema mit der Denkmalbehörde. Meichelböcks Ambition: „Ich möchte das heuer noch auf die Reihe bringen.“ Laut dem Angebot, das vorliege, würde das Auswechseln aller Fenster 120.000 Euro kosten. „Diese Größenordnung bekommen wir allein nicht hin“, resümiert der Kirchenpfleger. Die Summe liege nicht mehr im Entscheidungsbereich der Pfarrei. Der Großteil der Finanzierung läge bei der Diözese Augsburg, der Denkmalschutz würde einen Obolus leisten „und ein Teil wäre über Spenden abzudecken“.

Die Biberacher stehen hinter ihrem Pfarrhof

„Der Rückhalt in der Bevölkerung für das Gebäude ist noch da“, betont Wolfgang Meichelböck. Wie es freilich in 30 Jahren genutzt werde, wisse er nicht. Das Grundstück lasse sich nicht teilen: „Es wäre eine unattraktive Immobilie.“ Mit einer teilweisen Fremdnutzung müsse man schon kalkulieren können. Das sieht er durchaus als Option für die Zukunft. Notwendig sei es, „die Räume oben für die Jugend zu erhalten.“ Und weiter: „Eine zusätzliche Nutzung ja, aber sie muss mit unserem Konzept zusammenpassen.“ Grundsatz sei und bleibe aber: „Wir wollen das Gemeindezentrum halten.“