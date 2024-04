Dietenheim

13:39 Uhr

100 Jahre Stadtkapelle Dietenheim: Klingende Grüße zum Jubiläum

Plus Das Jubiläumsjahr erlebt einen vielversprechenden Auftakt in der St.-Martinus-Kirche. Neben der Stadtkapelle zeigen auch andere Gruppen und Musiker ihr Können.

Von Wilhelm Schmid

Die markanten Bassklänge des ersten Satzes aus der "First Suite in Es" von Gustav Holst eröffneten das Jubiläums-Kirchenkonzert "100 Jahre Stadtkapelle Dietenheim" in der St. Martinus-Kirche. Der Jubelverein präsentierte damit die erste Komposition der Musikgeschichte, die 1909 eigens für eine "Military Band", wie man damals die Blasorchester nannte, geschaffen wurde. Unter Leitung von Christina Klampfl gelang damit gleich ein vielversprechender Auftakt.

Eine Reihe von Gratulanten brachte anschließend klingende Grüße zum "runden Geburtstag"in dem von Werner Lohr stimmungsvoll ausgeleuchteten Altarraum und von der Empore. Den Anfang machte der Chor der Stadtpfarrkirche unter Josef Schachtner mit dem "Jubilate Deo" von Robert Jones und weiter brachten die gepflegt vortragenden Sängerinnen und Sänger eine Version des Psalms 23 "Der Herr ist mein Hirte" sowie den Friedrich-Silcher-Hymnus "Jauchzet dem Herrn" als ihre Beiträge.

