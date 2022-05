Ab Samstag gibt es die Feuerwehr Dietenheim zum Sammeln

Statt Fußballstars kann man ab jetzt in Dietenheim die Freiwillige Feuerwehr sammeln, tauschen und ins Album einkleben.

Am Samstag, 28. Mai, ist in Dietenheim "Kick-Off" für das Jubiläum der Feuerwehr. Damit beginnt auch das große Sammeln und Tauschen.

Das Stickeralbum, das die Freiwillige Feuerwehr der Nachbarstadt anstelle einer Festschrift zum Jubiläum "150 Jahre Feuerwehr Dietenheim" herausgibt, ist ab Samstag erhältlich. Exklusiv im Edeka-Markt Lüdicke in der Räuchlestraße 1, also am nördlichen Ortsausgang von Dietenheim in Richtung Regglisweiler, gibt es das Album zu kaufen.

Sammelheft der Feuerwehr: So funktioniert es

Das funktioniert wie die Sammelhefte beim Fußball: Um das eigene Heft mit Bildern zu füllen, braucht man eine Reihe von Aufklebern, die in Viererpäckchen verkauft werden und an die passende Stelle im Album eingeklebt werden. Wer alle "Sticker" sammelt, hat mit dem vollen Album die komplette Festschrift mit mehr als dreihundert Bildern.

Ende Juni wird dann im Rahmen der Stadtrallye, die auch zum Jubiläumsprogramm gehört, eine Tauschbörse veranstaltet, auf der doppelt vorhandene Bilder gegen andere eingetauscht werden können, die man noch nicht vorrätig hat. Der Verkaufserlös geht an die Feuerwehr zur Unterstützung ihrer vielseitigen Aktivitäten. (wis)