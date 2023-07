Dietenheim

19:30 Uhr

Aggressiver Asylbewerber bereitet Dietenheimern Sorgen

Plus Weil er schon mehrfach auffällig wurde, ist ein Geflüchteter in eine Einzelunterbringung verlegt worden. Eine Bürgerin sorgt sich um den Schulweg, die Stadt will ihn loshaben.

Von Wilhelm Schmid Artikel anhören Shape

In Dietenheim ist ein Geflüchteter mehrfach aggressiv aufgefallen - so sehr, dass der Mann mittlerweile nicht mehr in der Gemeinschaftsunterkunft wohnt. Auch ins Rathaus darf er mittlerweile nicht mehr. Stadtverwaltung und Bürger würden den aggressiven Mann gerne loswerden. Doch so einfach ist das nicht.

Eine Bürgerin hatte bei der Sitzung des Gemeinderats die Anfrage gestellt, was die Stadt in Bezug auf den Geflüchteten zu tun gedenke. Dieser sei aus einer Gemeinschaftsunterkunft heraus in ein Einzelquartier in der Stadtmitte verlegt worden, weil er sich als aggressiv und gewaltbereit erwiesen habe. Bürgermeister Christopher Eh und Hauptamtsleiter Dietmar Kögel bestätigten die Einzelunterbringung sowie, dass der Mann bereits „aggressiv gegen Sachen“ geworden sei. Deshalb habe er Hausverbot im Rathaus bekommen und es sei dort ein Sicherheitsdienst angestellt worden. Die Bürgerin insistierte: Sie sei als Mutter sehr besorgt, weil der Mann jetzt „direkt am Schulweg“ wohne. Die Kinder liefen da vorbei, und er habe bereits Türen und Fenster kaputt gemacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen