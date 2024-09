Alarm bei der Sparkasse: Polizei-Großeinsatz in Dietenheim

Für größeres Aufsehen sorgten am späten Dienstagvormittag mehrere Polizeistreifen, die aus mehreren Richtungen bei der Sparkassen-Geschäftsstelle in der Dietenheimer Königstraße vorfuhren. Wie die Polizei-Pressestelle des bayerischen Präsidiums Schwaben Süd/West in Kempten zunächst bestätigte, war in dem Geldinstitut Alarm ausgelöst worden. Da dieselbe Geschäftsstelle im Juli und November 2023 zweimal überfallen worden war, wurden vielfach Befürchtungen ausgelöst.

Bisher ist zumindest öffentlich nicht bekannt, ob die beiden Überfälle aufgeklärt werden konnten. Diesmal stellte sich jedoch schnell heraus, dass es sich um einen Fehlalarm aus bislang ungeklärter Ursache handelte, was auch vom Polizeipräsidium in Ulm auf Anfrage bestätigt wurde. So konnten die Streifenwagen nach wenigen Minuten wieder abrücken.