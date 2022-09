Auch die Narrenkappe liegt zur Begrüßung des Pfarrers am Altar

Lokal In Illerrieden begrüßen die Gläubigen den neuen Leitenden Pfarrer der Seelsorgeeinheit. Markus Schönfeld gibt einen Ausblick auf seine Arbeit.

Die einjährige Vakanz ist zu Ende: Nach dem Eintritt in den Ruhestand von Stadtpfarrer Gerhard Bundschuh wurde die Stelle des Leitenden Pfarrers der Seelsorgeeinheit 14 der Diözese Rottenburg-Stuttgart neu besetzt. Pfarrer Markus Schönfeld (54) ist nun auch offiziell mit einem feierlichen Akt und anschließendem Festgottesdienst im voll besetzten Gotteshaus von Illerrieden begrüßt worden.