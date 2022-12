Auch dieses Jahr kann man wieder den Dietenheimer Krippenweg gehen

Zum zweiten Mal wird der Rundgang in Dietenheim heuer aufgebaut. Start ist an der "Herrgöttle"-Kapelle.

Der „Dietenheimer Krippenweg“ war im Vorjahr ein beliebtes Ziel für Spaziergänger nicht zuletzt auch aus der bayerischen Nachbarschaft. Dieses Jahr wird er zum zweiten Mal aufgebaut. Familien, Vereine und Einzelpersonen stellen insgesamt 25 Krippen auf, die entlang des knapp einen Kilometer langen Weges besichtigt werden können. Heuer soll der Krippenweg schon zum 1. Dezember fertig sein.

Der Weg beginnt an der „Herrgöttle“-Kapelle am westlichen Ende der Kirchstraße und führt dann ohne Steigungen bequem am Waldrand entlang nach Norden, wo man auch schöne Ausblicke ins Illertal genießen kann. Die Zufahrt ist einfach zu finden: Mitten in Dietenheim, an der Nordseite des Rathauses, direkt gegenüber dem Kirchturm der Stadtpfarrkirche St. Martinus, zweigt die Kirchstraße von der Königstraße nach Westen ab. Auf der Kirchstraße kommt man zunächst am Ortsrand an der „Annakapelle“ vorbei, und geradeaus weiter findet man die „Herrgöttle“-Kapelle rechts vor dem Waldrand, bevor die Straße in den Wald hinein zum „Neuhauser Hof“ führt. Die „Herrgöttle“-Kapelle bildet den Beginn des Krippenweges, dessen Ausstellungsstücke bis zum Dreikönigstag am 6. Januar zu besichtigen sind. (wis)