Auszeichnung für 27 Jahre im Dietenheimer Gemeinderat

Martin Linder war Ratsmitglied und Vertreter des Bürgermeisters. Dafür ist er mit der "Großen Dietenheim-Medaille" ausgezeichnet worden.

Die „Große Dietenheim-Medaille“ verbunden mit Dankesworten für jahrzehntelange Mitarbeit im Gemeinderat und als Bürgermeister-Stellvertreter, war die Anerkennung für Martin Linder, der vor einem halben Jahr aus gesundheitlichen Gründen von seinen Ämtern zurückgetreten war. Nun wurde die Ehrung im Rahmen der Gemeinderatssitzung nachgeholt.

Bürgermeister Christopher Eh blendete zurück auf 27 Jahre, die der Geehrte dem Ratsgremium angehört hatte, wobei dieser sechsmal mit hohen Stimmenanteilen gewählt worden war. Darüber hinaus bekleidete Linder seit 2014 bis zu seinem Ausscheiden das Amt eines der drei Stellvertreter des Bürgermeisters. In der Schilderung dieser „außergewöhnlichen kommunalpolitischen Karriere“ nahm Eh Bezug auf eine Reihe weiterer Ämter, zum Beispiel im Gutachterausschuss und im Abwasserzweckverband.

Ihm ging es immer um die Lebensqualität der Menschen in Dietenheim

Mit viel Elan und Sachkenntnis habe Linder stets Weitblick und Sinn für das Machbare bewiesen. Besonders beeindruckend, so der Bürgermeister weiter, sei Linders „unglaublich großes Fachwissen in allen baulichen Angelegenheiten“ gewesen. Er habe damit dazu beigetragen, „die Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger zu verbessern und den Standort Dietenheim zu stärken“. Mit stets offenem Ohr für die Bürgerschaft sowie fairer Kompromissbereitschaft habe Linder in ruhiger, besonnener Art seine Sachkunde und Erfahrung engagiert eingebracht.

Damit verlieh Bürgermeister Eh dem ausscheidenden Ratsmitglied die „Große Dietenheim-Medaille“ mit Ehrenurkunde. Seiner Ehefrau Edith galt ein Blumengruß als Dank für die vielfältige Unterstützung und Rücksicht auf die zeitaufwendige Ratstätigkeit ihres Ehemannes. Für die Gemeinderäte schloss sich Erster Bürgermeister-Stellvertreter Klaus Greck an, der sowohl namens seiner Fraktion Unabhängige und SPD als auch aller Ratsmitglieder für die stets angenehme Zusammenarbeit dankte und ein Geschenk überreichte. Ein Empfang im Foyer der Stadthalle rundete die Ehrung ab.