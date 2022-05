Dietenheim

vor 47 Min.

Dietenheims mustergültige Ökumene erhält eine Auszeichnung

Plus Die christliche Bewegung Unità dei Cristiani zeichnet die evangelische und katholische Kirchengemeinde der Stadt für ihre gemeinsamen Aktivitäten aus.

Von Wilhelm Schmid

Aus zwei Gründen fand die 20. Mitgliederversammlung mit der Verleihung des Ökumenepreises der Vereinigung Unità dei Cristiani (Einheit der Christen) in Dietenheim statt: Die vor allem in Baden-Württemberg verbreitete Bewegung war vor 20 Jahren vom aus Oberschwaben stammenden Kurienkardinal Walter Kardinal Kasper gegründet worden. Und der Dietenheimer Unternehmer Max Semler ist Präsident des Vereins. Zudem wurde der Ökumenepreis in drei Teile zu je 4200 Euro gesplittet an Förderer der Zusammenarbeit vergeben, die im Vereinsgebiet ihren Sitz haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .